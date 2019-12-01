Impulsa Eréndira Isauro remuneración justa y derechos sociales para las familias artesanas

Impulsa Eréndira Isauro remuneración justa y derechos sociales para las familias artesanas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 19:54:08
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Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- Para que las personas artesanas reciban un pago justo por sus creaciones y accedan progresivamente a salud, seguridad social y vivienda digna, la diputada local Eréndira Isauro Hernández impulsa reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal de Michoacán, incorporadas al dictamen de la Comisión de Cultura y Artes.

La legisladora por Morena del distrito quinto de Paracho e integrante de la Representación Parlamentaria presentó estas propuestas junto con el diputado Marco Polo Aguirre Chávez. Su objetivo es mejorar las condiciones de bienestar de las familias artesanas y combatir prácticas abusivas de regateo que disminuyen el valor de su trabajo.

Las iniciativas contemplan promover condiciones comerciales más justas y programas que faciliten el acceso a derechos sociales, de manera que la protección del patrimonio artesanal también se refleje en mejores condiciones de vida para quienes lo preservan.

Como parte de esta agenda, la diputada local, Eréndira Isauro destacó que propone fortalecer el Fondo de Apoyo para los Artesanos mediante mejoras en sus mecanismos de integración, operación y asignación de recursos. El planteamiento busca procurar apoyos oportunos y priorizar a los sectores artesanales en condiciones de marginación.

Con estas propuestas, dijo se fortalece el respaldo institucional a quienes dependen de la p roducción artesanal, mediante instrumentos que atiendan tanto sus necesidades de financiamiento como el bienestar de sus familias.

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