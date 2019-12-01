Impulsa Eréndira Isauro reforma en Michoacán para prevenir violencia escolar originada en redes sociales

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- Al advertir que muchas señales de violencia hoy se manifiestan primero en redes sociales y después impactan en la vida escolar, la diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández presentó una iniciativa para que las instituciones de educación media superior en Michoacán cuenten con mecanismos legales de prevención, atención y actuación inmediata ante conductas de riesgo en el entorno digital.

La legisladora integrante de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Educación en el Nivel Medio Superior y la Formación para el Trabajo del Estado de Michoacán de Ocampo.

En su exposición de motivos, señaló que las dinámicas de socialización de las y los jóvenes han migrado en gran medida a plataformas virtuales, donde en múltiples ocasiones se glorifican conductas delictivas, se emiten discursos de odio y se exhiben amenazas explícitas e implícitas.

Sostuvo que este fenómeno representa un riesgo real para las comunidades escolares, pues los valores y la convivencia se ven amenazados cuando el entorno educativo se vuelve vulnerable a la violencia anticipada en el ciberespacio.

Asimismo, refirió que hechos recientes ocurridos en la entidad evidencian la necesidad de actuar con mayor responsabilidad institucional frente a señales de alerta que, aun estando a la vista, no siempre encuentran canales claros de atención ni protocolos definidos para prevenir una tragedia.

Por ello, explicó que su propuesta busca cerrar el vacío legal que existe en la legislación estatal en materia de ciberseguridad escolar, prevención de la violencia emanada de redes sociales y mecanismos de actuación inmediata por parte de las instituciones educativas.

La iniciativa plantea establecer la obligación de quienes integran la comunidad educativa, entre ellos docentes, alumnado, personal administrativo, directivo y de apoyo, de alertar a las instituciones sobre posibles conductas de riesgo, con el fin de fortalecer una cultura de prevención solidaria y responsable.

De igual forma, propone que las instituciones responsables de la educación en el nivel medio superior cuenten obligatoriamente con un Protocolo de Atención y Prevención, mediante el cual se definan las acciones a seguir una vez recibida una alerta, desde la contención psicológica y la evaluación del riesgo, hasta la notificación inmediata a las autoridades competentes.

Eréndira Isauro Hernández subrayó que esta propuesta no pretende criminalizar a las y los estudiantes, sino generar canales institucionales seguros y confidenciales que permitan actuar a tiempo frente a conductas que puedan poner en riesgo la integridad física y mental de la comunidad escolar.

Finalmente, precisó que con esta iniciativa Michoacán puede avanzar en la actualización de su marco legal frente a las realidades tecnológicas actuales, a fin de blindar los espacios educativos ante la violencia que también se gesta en el entorno digital.