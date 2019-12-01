Impulsa Enrique Correa iniciativa para eliminar testigos para actas de nacimiento en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 27 de noviembre del 2025.- El diputado Enrique Antonio Correa Sada, presentó ante Oficialía de Partes de la LXI Legislatura del estado de Querétaro, la “Iniciativa de Ley que reforma los artículos 74, 75 y 81 del Código Civil del Estado de Querétaro, con el objeto de eliminar la exigencia de testigos en las actas de nacimiento ante el Registro Civil”, con el propósito de modernizar la legislación civil y facilitar el acceso al derecho a la identidad para todas y todos los queretanos.

Aseguró que el derecho a la identidad es un pilar fundamental del Estado de Derecho, reconocido tanto en la Constitución como en tratados internacionales, y que la eliminación del requisito de testigos responde a una necesidad de actualizar las normas a la realidad social y tecnológica actual.

“Esta iniciativa pretende eliminar este tipo de burocracias y evitar que el registro de un nacimiento se convierta en un problema. Cada niño y niña tiene derecho a contar con su acta de nacimiento sin demoras ni intermediarios”.

El diputado subrayó que, en la práctica, la exigencia de testigos se ha convertido en un obstáculo, pues muchas familias deben recurrir a desconocidos para cumplir con el trámite.

La iniciativa propone reformar los artículos 74, 75 y 81 del Código Civil del Estado, eliminando toda referencia a los testigos en el acto de registro y adecuando el lenguaje normativo para conservar la congruencia legal.

Con ello, se busca simplificar el procedimiento, evitar registros extemporáneos, eliminar prácticas indebidas y fortalecer los principios de eficiencia, accesibilidad y trato digno establecidos en la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro.

“Con esta reforma modernizamos nuestra legislación civil, garantizamos el derecho a la identidad y seguimos construyendo un Querétaro más justo, donde la ley esté al servicio de las personas”.