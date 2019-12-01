Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 19:45:33

Salvador Escalante, Michoacán, a 24 de noviembre de 2026.– Con el compromiso de fortalecer la educación y promover el hábito de la lectura entre las nuevas generaciones, la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza participó en la entrega de libros y biblioteca como parte del programa “En Michoacán se Lee”, en la Escuela Secundaria Federal “Humanista Vasco de Quiroga”.

La alcaldesa destacó que fomentar la lectura representa una oportunidad para sembrar conocimiento, despertar la imaginación y formar jóvenes libres, críticos y con las herramientas necesarias para transformar su entorno y construir un mejor futuro.

Asimismo, reconoció el trabajo del profesor Carlos Segundo Ángel, director de la institución, así como de las autoridades educativas y del personal docente, quienes con vocación y compromiso contribuyen diariamente a la formación académica y personal de las y los estudiantes.

Con acciones que fortalecen la educación y generan nuevas oportunidades para la juventud, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando bajo el lema Salvador Escalante Nos Une, impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Porque cada libro representa una oportunidad para descubrir nuevos conocimientos, imaginar otros mundos y comenzar grandes historias.