Impulsa Dayana Pérez Mendoza el acceso a la Beca Rita Cetina para fortalecer la educación en Salvador Escalante

Salvador, Escalante, Michoacán, 6 de marzo de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, reafirmó su compromiso con la educación al encabezar una asamblea informativa sobre la Beca Rita Cetina, donde madres y padres de familia conocieron de primera mano los requisitos y beneficios de este programa que busca fortalecer la permanencia escolar de las niñas y niños del municipio.

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó que la educación de la niñez siempre debe contar con el respaldo de las instituciones y de la sociedad, por lo que su administración mantiene una política cercana a las familias. Bajo la visión de “Gobernar con amor justicia y Libertad”, se continúan impulsando acciones que abren oportunidades para el desarrollo educativo de las nuevas generaciones.

Acompañada por Juan Pablo, Coordinador de Becas, la presidenta municipal explicó a las familias los pasos necesarios para acceder a este apoyo, resolviendo dudas y acercando la información de manera directa a la comunidad, con el objetivo de que ningún estudiante se quede sin la posibilidad de continuar sus estudios.

Estas acciones forman parte de una estrategia de gobierno basada en “Escuchar resolver Y transformar”, donde la atención a las necesidades de la población se convierte en resultados concretos que impactan positivamente en la vida de las familias.

Con iniciativas que fortalecen la educación y el bienestar social, el gobierno municipal continúa promoviendo el orgullo y desarrollo de la región, recordando que “Santa Clara del Cobre enamora” por su gente, su cultura y su compromiso con el futuro.