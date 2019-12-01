Impulsa Brissa Arroyo un sistema integral de cuidados que redistribuya responsabilidades y deje de recaer únicamente en las mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 21:09:23
Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de que redistribuir el sistema de cuidados y que dicha acción no recaiga solo en las mujeres sino en todos los integrantes de la familia, la diputada local Brissa Arroyo, propuso reformar el Código Familiar para el Estado de Michoacán.

Durante su exposición de motivos, la Congresista explicó que mujeres dedican el doble de su tiempo a las labores del hogar o a los cuidados de algún integrante de la familia, sin ser ésta una actividad reconocida o remunerada.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, exhortó a avanzar hacia un marco legal que reconozca el valor del cuidado, redistribuya su carga y corrija una deuda histórica con las mujeres, y que permita además que quien recibe la atención tenga acceso a una mejor atención y de más calidad. 

Compartió que durante 2024, las mujeres en comparación con los hombres, dedicaron el doble de su tiempo total de trabajo a actividades no remuneradas, de acuerdo con la encuesta nacional sobre el uso del tiempo 2024 del INEGI.

El trabajo no remunerado es aquel que se refiere a los cuidados de integrantes del hogar, trabajo doméstico, voluntario y comunitario. Estos datos muestran la disparidad que hay en el tema del trabajo no remunerado, se evidencia pues la brecha en los roles que se les han asignado a hombres y a mujeres.

Argumentó que esta actividad debería estar garantizada como un acto de corresponsabilidad social, en el que mujeres, hombres, integrantes de cada familia que estén en condiciones de hacerlo, así como el Estado, participen. La responsabilidad de brindar un cuidado, no debería de recaer solo en una persona. 

“Hoy hago un llamado a visibilizar esta realidad. Que cuidar a nuestros seres queridos no se convierta en una carga, que el entregar nuestro tiempo y energía, no signifique el cumplimiento de un rol que por estereotipos sociales deba desempeñar una sola persona; hoy más que nunca, se vuelve necesario garantizar los equilibrios para el desarrollo pleno de las mujeres tanto en el ámbito personal, como en lo profesional. 

Se propone reformar los párrafos IV y V del artículo 2°; además, se adiciona un párrafo al artículo 152; ambos del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo; también, se adiciona la fracción VI al artículo 17 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Se entendería con la reforma: que las personas integrantes de la familia tienen el deber de proporcionar cuidados, en la medida de sus posibilidades, a quienes se encuentren en situación de dependencia, tales como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, así como de preservar sus derechos, salvo disposición legal en contrario.

