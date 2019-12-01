Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- En la Cumbre Ciudadana por los Derechos Humanos, Red para la Construcción de la Paz quedó de manifiesto la importancia de la defensa de la dignidad humana y de llevar a cabo en el día a día pequeñas acciones que permitan generar una mejor convivencia, en armonía y en defensa de los derechos que son inherentes a las personas.

En el Patio del Congreso del Estado, representantes de los tres niveles de gobierno, especialistas, académicos, miembros del sector empresarial y estudiantes se reunieron para compartir experiencias que permitan consolidar acciones en favor de una sociedad más justa, con miembros más empáticos ante lo que les acontece a los demás.

La diputada Brissa Ireri Arroyo Martínez señaló que la defensa de la dignidad humana es una causa que está por encima de cualquier diferencia “los derechos humanos comienzan cuando somos capaces de reconocer la dignidad del otro y entender que su lucha también nos debe comprometer”.

Agregó que hablar de derechos humanos es complejo porque en él convergen distintas realidades, culturas y perspectivas; que éstos no se defienden solamente desde las leyes, sino desde el corazón de la comunidad en apego a los principios que reconocen la dignidad de todas las personas.

“Estoy convencida que la transformación de nuestra sociedad no puede depender exclusivamente de las instituciones; necesitamos la participación de los jóvenes, una ciudadanía informada, participativa, consciente de sus derechos y dispuesta a defender los derechos de las otras personas” detalló.

En el foro en el que se contó con la participación de más de 50 voces con distintas experiencias y conocimientos, Maricela Núñez Alcaraz, secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán precisó que más allá de nuestras responsabilidades, profesiones, experiencias o espacios de participación, todos, compartimos la tarea común de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, incluyente y en paz.

“Celebramos esta cumbre porque permite precisamente que las experiencias, las inconformidades, exigencias y necesidades de las personas y comunidades, que muchas veces permanecen invisibles para las instituciones, sean escuchadas y consideradas en decisiones públicas. Los derechos humanos se construyen y defienden colectivamente y deben evolucionar al mismo ritmo que la sociedad va a enfrentando esas amenazas ante nuevos paradigmas y realidades”, puntualizó.

La Dra. Mary Shuttleworth, Fundadora y Presidenta de la Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional invitó a los jóvenes estudiantes a aprender a escuchar a quienes están a su lado, a interesarse por lo que pueda afectar a su cercano, porque -dijo- el mundo no puede cambiarse en un solo día, pero sí lograrlo con pequeñas acciones en el día a día, con miras a la construcción de una cultura de paz.