Impulsa Ayuntamiento la salud visual en Morelos con jornada gratuita de atención

Villa Morelos, Michoacán, a 10 de noviembre 2025.- Con el objetivo de acercar servicios de salud visual accesibles y de calidad a la población, el Ayuntamiento de Morelos, que encabeza Julio César Conejo Alejos, en coordinación con el Grupo Optivista Morelia y el Sistema DIF Municipal, llevará a cabo la Campaña de Salud Visual los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Esta acción, impulsada por un gobierno con visión humana, busca que las y los morelenses puedan detectar a tiempo problemas visuales y mejorar su calidad de vida sin afectar su economía, reforzando el compromiso municipal con la salud preventiva y el bienestar social.

Durante la jornada se ofrecerán exámenes de la vista gratuitos y lentes graduados a precios sociales, que incluyen antirreflejante de cortesía, estuche rígido, microfibra y cinta sujetadora. Además, se brindará atención profesional en casos de vista cansada, miopía, astigmatismo, hipermetropía, presbicia, ojo seco, carnosidades y cataratas, entre otros padecimientos.

Al respecto, el presidente municipal destacó que este tipo de campañas reflejan la vocación de servicio del Ayuntamiento, al señalar que “en Morelos creemos que la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todas y todos. Por eso, seguimos impulsando programas que mejoren la calidad de vida de nuestras familias, especialmente de quienes más lo necesitan”.