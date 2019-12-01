Impulsa Ayuntamiento de Morelos la capacitación digital para mujeres emprendedoras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 20:58:27

Villa Morelos, Michoacán, a 31 de agosto 2025.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las mujeres emprendedoras y brindarles herramientas que impulsen sus proyectos productivos, el Ayuntamiento de Morelos llevó a cabo una capacitación especializada en habilidades digitales.

El presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, destacó que, en un mundo donde la economía y los negocios evolucionan de manera constante, la actualización y el aprendizaje digital son herramientas fundamentales para abrir oportunidades, fortalecer proyectos productivos y garantizar el crecimiento de las familias morelenses.

La jornada formativa estuvo a cargo de los excelentes ponentes de la Asociación Civil Laboratorio Cívico, que preside el Dr. Héctor Pérez Pintor, a quienes Conejo Alejos agradeció por compartir sus conocimientos y su experiencia con las participantes.

“Reconozco el esfuerzo y entusiasmo de cada mujer emprendedora que se sumó a esta capacitación, porque demuestra que en Morelos tenemos talento, ganas de crecer y de transformar nuestra economía local. Desde el Ayuntamiento seguiremos creando espacios que brinden herramientas útiles para que nadie se quede atrás”, señaló el edil.

Finalmente, reiteró que el fortalecimiento del sector emprendedor, particularmente de las mujeres, representa un pilar clave para consolidar un municipio con más oportunidades, desarrollo y bienestar.