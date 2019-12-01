Impulsa Ayuntamiento de Morelos el taller “Habilidades Digitales para Mujeres Emprendedoras”

Villa Morelos, Michoacán, a 18 de agosto 2025 – Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las mujeres del municipio y brindarles más herramientas para su independencia económica, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, anunció la realización del taller “Habilidades Digitales para Mujeres Emprendedoras”, organizado por el Ayuntamiento en coordinación con el Sistema DIF Municipal.

En ese sentido, el edil destacó que este tipo de capacitaciones son esenciales para abrir nuevas oportunidades de crecimiento, pues el manejo de herramientas digitales representa una ventaja competitiva en el ámbito del emprendimiento.

Aunado a ello, dio a conocer que el taller se llevará a cabo el próximo 29 de agosto, en la Presidencia Municipal, con una duración de tres horas y dará inicio a las 12:30 horas. El cupo será limitado para 25 participantes, lo que garantiza un acompañamiento más personalizado para cada mujer inscrita. Por lo que, las interesadas podrán registrarse en las oficinas del DIF Municipal.

Julio César Conejo subrayó que la administración municipal continuará trabajando para que las mujeres morelenses cuenten con el respaldo institucional que les permita innovar y emprender con confianza, ya que “este gobierno está convencido de que apoyar a las mujeres es sembrar progreso y desarrollo para todo Morelos”.