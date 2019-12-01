Impulsa Ayuntamiento de Morelos el programa Salud Bucal en escuelas primarias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 19:29:32
Villa Morelos, Michoacán, a 27 de octubre 2025.– Como parte de un eje rector de salud, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, informó que desde su administración municipal se continúa impulsando el Programa de Salud Bucal, con el propósito de fomentar una cultura preventiva y garantizar la atención dental desde la infancia.

Este día, el programa visitó la Escuela Primaria de la comunidad La Luz, donde se llevaron a cabo actividades de prevención y atención de caries dirigidas a niñas y niños, reforzando la importancia del cuidado de la higiene bucal y la detección temprana de posibles padecimientos.

En ese tenor, el edil destacó que estas acciones se enmarcan dentro de los esfuerzos permanentes de su administración por acercar los servicios de salud a todas las comunidades del municipio, priorizando la atención integral y el bienestar de la niñez morelense.

“Estamos convencidos de que una niñez sana es la base de un futuro próspero. Por ello, continuaremos llevando programas de salud preventiva a cada rincón de Morelos”, señaló el presidente en movimiento Julio César Conejo Alejos.

