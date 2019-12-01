Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 12:10:43

Ciudad de México, a 25 de nociembre 2026.- Ante las crecientes dificultades que enfrentan las nuevas generaciones para adquirir una vivienda propia, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Armando Tejeda Cid, impulsó una iniciativa legislativa cuyas propuestas fueron incorporadas al dictamen de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, con el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes a financiamiento, subsidios y mecanismos de ahorro para la adquisición de una casa.

El legislador señaló que el encarecimiento de la vivienda, los bajos salarios y las barreras para acceder a créditos hipotecarios están impidiendo que miles de jóvenes mexicanos puedan independizarse, formar una familia y construir un patrimonio.

“Hoy tenemos una generación de jóvenes que estudia, trabaja y se esfuerza, pero que ve cada vez más lejana la posibilidad de comprar su primera casa. No podemos permitir que tener una vivienda propia se convierta en un privilegio reservado para unos cuantos”, expresó.

La propuesta presentada por Tejeda Cid el pasado 24 de marzo plantea fortalecer las oportunidades para que las personas jóvenes puedan acceder a su primera vivienda, reconociendo que contar con un hogar adecuado representa una condición fundamental para la estabilidad económica, el desarrollo personal y la prosperidad familiar.

Como parte del dictamen, la Comisión de Vivienda consideró procedente reformar los artículos 6, 19 y 34 de la Ley de Vivienda, a fin de incorporar expresamente a las personas jóvenes como sector prioritario en las políticas públicas, los programas de financiamiento y los mecanismos de subsidios y ahorro previo.

Asimismo, se reconoce la necesidad de atender a quienes enfrentan mayores dificultades para obtener financiamiento, particularmente jóvenes que no cuentan con afiliación al INFONAVIT ni con acceso a otros sistemas de seguridad social.

El diputado federal destacó que este avance legislativo debe acompañarse de acciones concretas que permitan reducir las barreras económicas para adquirir una vivienda, entre ellas mecanismos de apoyo para el primer enganche y esquemas de crédito accesibles, propuestas que también forman parte de su iniciativa original.

“La prosperidad de México comienza en los hogares. Queremos que nuestros jóvenes tengan oportunidades reales para salir adelante, formar un patrimonio y construir su futuro. No basta con reconocer su derecho a la vivienda; tenemos que generar las condiciones para que puedan ejercerlo”, afirmó.

Finalmente, Armando Tejeda reiteró que desde Acción Nacional continuará impulsando propuestas que fortalezcan la economía familiar y permitan que el trabajo y el esfuerzo de las nuevas generaciones se traduzcan en mejores oportunidades.

“Una casa no solamente representa cuatro paredes y un techo. Es seguridad, estabilidad y la posibilidad de construir un futuro. Queremos un México donde los jóvenes puedan prosperar y donde formar un patrimonio vuelva a ser una meta alcanzable”, concluyó.