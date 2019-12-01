Impulsa Alma Mireya González Sánchez programas sociales en apoyo de las familias de Quiroga

Impulsa Alma Mireya González Sánchez programas sociales en apoyo de las familias de Quiroga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 17:45:45
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Quiroga, Michoacán, a 15 de abril del 2026.– Con el objetivo de apoyar la economía familiar y fortalecer el patrimonio de las y los quiroguenses, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, anunció la disponibilidad de cemento a bajo costo como parte de los programas sociales que impulsa su administración.

La alcaldesa destacó que este tipo de acciones buscan que más familias puedan mejorar sus viviendas y avanzar en sus proyectos de construcción, contribuyendo así a elevar su calidad de vida.

“El compromiso de este gobierno es claro, es trabajar con hechos y resultados que beneficien directamente a la población. Por ello, de manera continua impulsamos programas que acerquen servicios accesibles y respalden la economía de las familias”, expresó.

El programa estará disponible en la Presidencia Municipal, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., donde las y los interesados deberán acudir con copia de su identificación oficial (INE) para acceder a este apoyo.

El Gobierno de Quiroga refrenda así su compromiso de seguir generando oportunidades a través de acciones concretas, sumando esfuerzos para que las familias cuenten con mejores condiciones de vida.

Asimismo, se informó que, además de este programa, la administración municipal mantiene la entrega de apoyos como despensas, tinacos y calentadores solares, entre otros, consolidándose como un gobierno que responde a las necesidades de su gente con resultados tangibles.

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