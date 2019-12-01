Impulsa Alfonso Martínez, la Comisión Fílmica de Morelia, en la FITUR

Madrid, España, a 22 de enero de 2026.- En el marco de la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en Madrid, España el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, presentó las ventajas competitivas que tiene filmar en Morelia.

"Contamos con una oferta cinematográfica, incentivos y locaciones que hacen de Morelia el escenario propicio para que productores y directores tengan en Morelia, su mejor opción", destacó el edil.

Reunidos en la Fundación Casa de México, Juan Pablo Arroyo, consejero consejero honorario de la Comisión Municipal de Fomento a la Industria Fílmica y Audiovisual de Morelia, resaltó el interés del alcalde para que la capital se convierta en una ciudad de locaciones. Hizo notar que a nivel nacional solo existen 5 comisiones municipales que impulsan el séptimo arte, siendo Morelia una de ellas.

La Comisión Fílmica tiene por objetivo el desarrollo y la promoción de la industria fílmica y audiovisual de la ciudad. La gestión del otorgamiento de facilidades, permisos y autorizaciones que se requieran para la realización de dichas actividades; así como el establecimiento de relaciones y vínculos con otros organismos similares dentro y fuera del país.

La oferta tuvo una buena acogida ante productores y directores quienes presenciaron el rodaje de dos cortos grabados recientemente en Morelia: El Viaje de Luciano y Las señoritas de Valladolid.