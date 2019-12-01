Impulsa Alfonso Martínez Alcázar las tradiciones y la economía local con la 25° Feria del Pan

Morelia, Michoacán; 16 de octubre de 2026.- Con la visión del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de impulsar el comercio local, reconocer el talento de quienes dan vida a las tradiciones y generar oportunidades para la economía del municipio, el Ayuntamiento de Morelia inauguró la edición 25 de la Feria del Pan, un encuentro que reúne a panificadoras y familias en torno a la riqueza gastronómica de Michoacán.

Al encabezar el acto inaugural, la secretaria de Fomento Económico, María Guadalupe Herrera Calderón, felicitó a las y los participantes por el 25 aniversario de esta celebración y reconoció el trabajo de las 50 panaderías que comparten sus productos, experiencia y talento con la ciudadanía.

“Esta celebración nos llena de orgullo, porque honra nuestras tradiciones y reconoce el talento de nuestras y nuestros panaderos. Agradecemos a las 50 panaderías participantes y a todas las personas que nos acompañan y contribuyen al fortalecimiento de nuestras tradiciones y de la economía local. Los invitamos a disfrutar de esta gran fiesta llena de sabor”, expresó.

En esta edición, panaderías de distintos municipios de Michoacán ofrecen a las familias una amplia variedad de productos, en un espacio que promueve el consumo local y reconoce la importancia de la panificación como parte de la identidad gastronómica del estado. Además, por primera vez, Oaxaca y Campeche participan como estados invitados, con su riqueza culinaria y tradición panadera.

Durante la inauguración, Alejandro Durán Gama, delegado en Michoacán de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), dio la bienvenida a las y los asistentes y agradeció la participación de los negocios que hacen posible esta celebración. Asimismo, destacó la presencia de las delegaciones invitadas de Oaxaca y Campeche.

Por su parte, Israel Gerardo Valdés Escobar, director general de Harinera Monarca, felicitó a las y los panificadores por mantener viva esta tradición a lo largo de los años, así como por su capacidad de evolucionar, innovar en sus productos y encontrar nuevas oportunidades para mejorar sus ventas.

En tanto, Oliverio Cruz Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia (Canaco Servytur), recordó que la feria surgió como una iniciativa que creció con el paso del tiempo, sumando a más municipios y consolidándose como un espacio para compartir la diversidad de la panificación.

A su vez, J. Guadalupe Pérez Gutiérrez, encargado de la Dirección de Mercados y Plazas, invitó a la ciudadanía a visitar la feria y degustar la variedad de productos que ofrecen las panaderías participantes.

El Ayuntamiento de Morelia invita a las familias y visitantes a disfrutar de esta edición de la Feria del Pan, conocer la oferta de los expositores y apoyar a los negocios locales, contribuyendo a preservar una tradición que forma parte de la identidad y la vida económica de la ciudad.

Con esta celebración, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de impulsar al comercio local, reconocer el trabajo de las y los panificadores y mantener vivas las tradiciones gastronómicas que hacen de Morelia el mejor lugar para vivir.