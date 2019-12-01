Impulsa alcalde de Morelos desayunador comunitario y mejora de los servicios básicos y públicos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 19:07:36

Villa Morelos, Michoacán, a 10 de agosto 2025.– Más de 15 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y 1.3 millones del Fondo Estatal para Servicios Públicos Municipales han sido invertidos de forma responsable y con sentido social durante el primer año de gobierno del presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, quien destacó que estos recursos ya se traducen en obras y acciones palpables para la población.

Entre los avances, el edil resaltó la creación de un desayunador comunitario para personas adultas mayores, espacio que recientemente fue acondicionado con piso nuevo para brindarles un lugar digno y funcional.

“Queremos que este desayunador no sólo alimente, sino que sea un punto de encuentro y convivencia para quienes han dado tanto a nuestra comunidad”, expresó.

En un hecho sin precedentes para Morelos, Julio César Conejo Alejos también anunció la puesta en marcha de un programa de apoyo para albañiles y trabajadores de la construcción, que ahora pueden acceder a herramientas como revolvedoras y elevadores mediante un sistema de préstamo a bajo costo.

“Antes no existía nada parecido en el municipio. Hoy lo tienen y pagan una cantidad mínima, porque entendemos que su trabajo construye el futuro de Morelos”, señaló.

El presidente municipal subrayó que estas iniciativas responden a una visión incluyente de gobierno, que no se limita a la obra pública tradicional, sino que busca mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los sectores históricamente desatendidos.

“Queremos que el Gobierno del Estado y nuestra gente sepan que cada peso que llega a Morelos se invierte bien y con responsabilidad. Esa lana que nos mandaron está aquí, en obras, en apoyos y en espacios que dignifican la vida de nuestra gente”, puntualizó Conejo Alejos.