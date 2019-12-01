Identifican a comerciante que perdió la vida en ataque armado en Tarímbaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 16:19:47

Tarímbaro, Michoacán, 29 de junio de 2026.- Fue identificado como Jorge “N”, de 36 años de edad, el comerciante que fue asesinado a balazos al interior de su taquería, ubicada en la tenencia de Cuto del Porvenir, en este municipio.

Como fue informado por este medio, la agresión ocurrió en un negocio de venta de tacos localizado sobre la calle Morelos, donde la víctima perdió la vida tras ser atacada con disparos de arma de fuego.

Posteriormente, durante las diligencias correspondientes, las autoridades confirmaron la identidad del comerciante.

El caso continúa bajo investigación con el propósito de identificar y localizar al o los responsables, así como esclarecer el móvil del crimen.