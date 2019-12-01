Implementarán cerco sanitario tras arribo de ganado a la Feria Ganadera de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre de 2026.- Para la edición 2026 de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro se prevé el arribo de aproximadamente 2 mil 800 ejemplares de distintas especies provenientes de al menos 10 estados del país, por lo que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) implementará un cerco sanitario estricto desde origen y a la entrada del recinto ferial para garantizar la salud del hato, informó su titular, Rosendo Anaya Aguilar.

Detalló que la vigilancia epidemiológica se centrará en la revisión minuciosa de certificados oficiales libres de brucelosis, tuberculosis, garrapata y, de manera prioritaria, la ausencia del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax).

Precisó que el control zoosanitario no sufrirá modificaciones en su normativa, pero sí un reforzamiento operativo coordinado entre inspectores del Gobierno del Estado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ).

“Los certificados de sanidad tienen que ser mucho más cuidadosos y estrictos. El pase sanitario se exige de manera obligatoria desde el lugar de origen, garantizando el estado de salud del ganado antes de su traslado, sin embargo, al momento de llegar al Ecocentro Expositor, nuestros inspectores realizarán una segunda verificación física antes de autorizar su ingreso”.

La muestra ganadera, refirió, albergará ejemplares de ganado bovino, equino, caprino, así como la participación del sector cunícola.

Respecto al panorama epidemiológico en la entidad, el secretario de Desarrollo Agropecuario reportó que el estado amaneció esta semana con alrededor de 55 casos activos de gusano barrenador, acumulando un registro oficial superior a los mil casos desde el inicio de la contingencia en diversas especies.

“El ganado bovino encabeza la lista de incidencias, seguido de los caninos en segundo lugar y los casos prevalecen en los municipios de la Sierra Gorda, como Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles, donde el pastoreo en potreros y las condiciones geográficas facilitaron el ingreso inicial de la mosca transmisora”.

Por ello se realizará un despliegue de cuadrillas de la SEDEA y el Comité Pecuario para la atención inmediata de reportes en campo, curación de heridas y entrega de kits de tratamiento a productores.

Anaya Aguilar concluyó que la tendencia de casos activos se mantiene a la baja y bajo control dinámico, garantizando la seguridad sanitaria tanto para los productores locales como para las delegaciones ganaderas foráneas que participarán en el máximo escaparate pecuario del estado.