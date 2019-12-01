IMPA alerta sobre documentos apócrifos distribuidos en domicilios de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 13:51:16

Morelia, Michoacán; 07 de octubre de 2026.- El Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) alerta a la ciudadanía sobre la distribución de documentos que, de manera anónima, han sido entregados recientemente en diversos domicilios del municipio bajo el título “Aviso Oficial”, en los que se realizan señalamientos relacionados con presuntos casos de maltrato animal.

El IMPA informa que dichos documentos no son emitidos, autorizados ni distribuidos por el Instituto ni por el Ayuntamiento de Morelia, por lo que su contenido no representa una actuación oficial de la administración municipal.

Asimismo, se precisa que ningún servidor público está facultado para recibir dinero por concepto de multas, sanciones o cualquier otro pago derivado de procedimientos administrativos en materia de bienestar animal.

En caso de que una conducta sea susceptible de sanción, esta deberá determinarse por la autoridad competente y mediante el procedimiento establecido en la normatividad vigente. Las multas que, en su caso, correspondan deben cubrirse exclusivamente a través de las cajas y mecanismos oficiales de pago del Ayuntamiento de Morelia; ningún servidor público puede solicitar o recibir efectivo a título personal.

Por ello, el Gobierno de Morelia y el IMPA exhortan a la ciudadanía a no entregar dinero ni atender requerimientos de pago realizados por particulares o personas que se ostenten como servidores públicos fuera de los procedimientos oficiales.

En caso de recibir alguno de estos documentos o detectar alguna conducta irregular, la población puede reportarla directamente, a través de los teléfonos 443 321 4731 y 443 321 1392.

El Ayuntamiento de Morelia y el Instituto Moreliano de Protección Animal reiteran que toda actuación relacionada con la protección y bienestar animal debe realizarse con apego a la legalidad, transparencia y debido proceso, y llaman a la ciudadanía a mantenerse atenta para evitar posibles cobros o trámites realizados fuera de los canales oficiales.