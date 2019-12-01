Iluminan el Centro Histórico de Querétaro 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 22:27:31

Querétaro, Querétaro, a 7 de diciembre de 2025.- Como parte de los preparativos para las fiestas decembrinas, distintos puntos del Centro Histórico de Querétaro se están iluminado con motivos navideños, así como ángeles y arcadas para el disfrute de quienes acudan al primer cuadro de la ciudad.

Las principales atracciones son la arcada en el andador Francisco Ignacio Madero, así como el castillo en el jardín Vicente Guerrero, mientras que en el jardín Zenea, ya está instalado el mega nacimiento.

En la plaza Constitución hay ángeles monumentales y en plaza de Armas, el árbol de navidad junto con la numeraría del 2026.

Además en plaza Fundadores, se instaló el bosque navideño y la casa de jengibre. En todos los puntos hay espectáculo de luces y música cada media hora desde las 19:00 horas hasta las 22:00 horas.