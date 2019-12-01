Ilumina Gobierno de Alfonso Martínez a Morelia con colores patrios

Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- El verde, blanco y rojo, iluminarán durante todo el mes de septiembre los espacios públicos, edificios y monumentos más emblemáticos de Morelia, llenando a la capital de Michoacán de motivos patrios a través de miles de luces y adornos tricolores que colocó el Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar.

Esta intervención impulsada por el Ayuntamiento de Morelia, es una de las actividades más esperadas por las y los morelianos, turistas y visitantes, ya que en estas fechas el Centro Histórico brilla y se convierte en un atractivo para celebrar en familia, el orgullo de ser mexicano.

El secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóytl Vázquez Vargas, fue el encargado de encender el interruptor que dio inicio a la iluminación escénica del mes patrio.

Explicó que los lugares iluminados con luces tricolores, son: Catedral, Acueducto, Monumento a Fray Antonio de San Miguel, Cerrada de San Agustín, Jardín de las Rosas, Avenida Madero (de Manuel Villalongín a Valentín Gómez Farías), Plaza de Armas, Plaza Melchor Ocampo, Jardín Morelos, Fachadas de hoteles de la Avenida Madero, Boulevard García de León (parque lineal), Palacio Municipal y la 21a Zona Militar.

Las luminarias enmarcarán los festejos cívicos más importantes del mes, como son la ceremonia del Grito de Independencia, la Feria del Libro y la Lectura de Morelia, las verbenas y demás eventos gratuitos que el Gobierno de Morelia, tiene preparados para este mes.