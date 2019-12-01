Ignacio Mier desmiente rumores sobre supuesta hospitalización de López Obrador

Ciudad de México, 7 de marzo de 2026.- El senador de Morena, Ignacio Mier Velazco, desmintió versiones difundidas en redes sociales que aseguraban que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habría sido internado en un hospital militar.
A través de una publicación en sus redes sociales, el legislador aseguró que dicha información es falsa y llamó a no difundir noticias sin verificar.
“Es absolutamente falso que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador y líder del Movimiento Regeneración Nacional, haya ingresado al hospital militar como se ha venido afirmando”, escribió.
Mier también hizo un llamado a frenar la difusión de información engañosa en plataformas digitales. “Digan NO a los falsarios y a las fake news”, agregó en su mensaje.
En las últimas horas circularon en redes sociales versiones sobre una presunta hospitalización del exmandatario, sin que hasta el momento exista confirmación oficial de que haya sido atendido en alguna institución médica.