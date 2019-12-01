Ignacio Mier anuncia retiro del artículo 35 del Plan B; revocación de mandato se mantiene sin cambios hasta 2028 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 22:50:41

Ciudad de México, 25 de marzo de 2026.- El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, anunció la decisión de retirar el artículo 35 constitucional de la propuesta conocida como Plan B, en medio de negociaciones orientadas a garantizar la gobernabilidad y tras un acuerdo entre tres fuerzas políticas, Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

De acuerdo con lo expuesto, la revocación de mandato se mantendrá sin cambios hasta 2028, descartando cualquier intento de adelantar su aplicación. Mier también rechazó que esta decisión represente una derrota para la presidenta, Claudia Sheinbaum.

El legislador explicó que la revocación de mandato será retirada de la reforma, lo que implicaría realizar ajustes al dictamen, posiblemente mediante la presentación de una reserva para conservar intacto el texto vigente del artículo 35 constitucional.

Cabe destacar que el Partido del Trabajo (PT) había manifestado su oposición a adelantar este mecanismo, lo que habría influido en la decisión final. Con este movimiento, se evitaría un escenario de votación dividida dentro de la coalición oficialista.

El desenlace ha sido interpretado como un logro político para el PT, luego de intensas negociaciones legislativas.