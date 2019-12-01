Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 20:12:16

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la legalidad y la confianza ciudadana durante el Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) firmaron un convenio de colaboración para impulsar acciones de capacitación, prevención y atención de delitos electorales.

El acuerdo establece las bases de coordinación para que la Fiscalía brinde capacitación y actualización a las personas servidoras públicas del IEM en materia de prevención, detección y denuncia de delitos electorales, con la finalidad de fortalecer sus conocimientos legales y el adecuado desempeño de sus funciones durante el proceso electoral.

Por parte del IEM, el convenio fue suscrito por la Consejera Presidenta Provisional, Selene Lizbeth González Medina, con la participación de Erandi Reyes Pérez Casado, Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana.

En representación de la Fiscalía General del Estado participó Israel Vega Rodríguez, Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Vicefiscal Coordinador y Encargado de Despacho de la institución, acompañado de María Cristina Guzmán Gutiérrez, Vicefiscal de Delitos de Alto Impacto, y Aleida Soberanis Núñez, Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Esta colaboración cobra especial relevancia ante la renovación de la Gubernatura, el Congreso local y los 112 ayuntamientos de Michoacán en 2027, al permitir que el personal electoral cuente con mayores herramientas para identificar posibles conductas constitutivas de delitos electorales y conocer los mecanismos para su denuncia.

Con la firma de este convenio, el IEM y la FGE refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la prevención de delitos electorales, proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de elecciones íntegras y apegadas a la legalidad.