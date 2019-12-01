IEM y Comisión de Atención a Víctimas firman convenio para fortalecer la protección de los derechos político-electorales  

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 19:24:56

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2026. Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos y político-electorales de la ciudadanía, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) firmaron un convenio de colaboración para establecer mecanismos de coordinación que permitan brindar orientación, atención especializada y canalización de personas víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos.

El acuerdo fue suscrito por la Consejera Presidenta Provisional del IEM, Selene Lizbeth González Medina, y el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas, Víctor Manuel Serrato Lozano, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos institucionales para prevenir la violencia, fortalecer la atención a las víctimas y garantizar el ejercicio de sus derechos.

Durante su intervención, Selene Lizbeth González Medina resaltó la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones para que las personas que enfrenten situaciones de violencia cuenten con mecanismos de orientación y atención, particularmente cuando se encuentren involucrados sus derechos político-electorales.

Por su parte, Víctor Manuel Serrato Lozano destacó la relevancia de establecer vínculos de colaboración que permitan acercar los servicios especializados de atención a víctimas y promover una cultura de respeto a los derechos humanos.

Entre los principales compromisos del convenio se encuentran la canalización de personas que requieran atención especializada, el acceso a asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, así como la realización de talleres, cursos y campañas de sensibilización dirigidas al personal del Instituto en materia de derechos humanos, prevención de la violencia y atención a víctimas.

Asimismo, ambas instituciones desarrollarán acciones conjuntas de educación cívica, participación ciudadana y difusión de mecanismos de protección respetando en todo momento la confidencialidad y protección de los datos personales.

A la firma del convenio asistieron las consejerías electorales Ian Aguilar Madrigal, Jorge Luis Hernández Altamirano, Flor J. Mendoza Zárate y Sandra Nalleli Rangel Jiménez, así como personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y del Instituto Electoral de Michoacán.

Con esta colaboración, el IEM reafirma su compromiso de impulsar una democracia libre de violencia, en la que la protección de los derechos humanos y el acceso a mecanismos de atención contribuyan al ejercicio pleno de los derechos político-electorales de la ciudadanía.