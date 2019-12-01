IEM valida consulta indígena en la Comunicad de la Cantera

Morelia, Michoacán, a 12 de enero de 2026.- En Sesión Extraordinaria de Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, se aprobó la calificación y validez de los resultados obtenidos en la primera etapa del proceso de renovación del Concejo Comunal Indígena de la comunidad de La Cantera, municipio de Tangamandapio, correspondiente al periodo 2026–2027.

La consulta se llevó a cabo mediante Asambleas de Barrios el 14 de diciembre de 2025 en La Loma, El Centro, La Orilla y San Miguel, en las que las y los habitantes de la comunidad eligieron a las personas que los representarán en la integración del Concejo Comunal Indígena, garantizando la paridad de género, la participación comunitaria y el respeto a sus usos y costumbres.

Durante su intervención, la consejera Silvia Verónica Mauricio Salazar, presidenta de la Comisión Electoral para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI), explicó las distintas etapas del proceso de consulta, el acompañamiento institucional del IEM y el cumplimiento de los criterios establecidos en la convocatoria, destacando que el ejercicio se llevó a cabo con pleno respeto a la libre determinación y a los derechos colectivos de la comunidad.

Por unanimidad, el Consejo General del IEM validó la consulta y determinó que el procedimiento se desarrolló con apego a la convocatoria aprobada y a la normatividad electoral vigente.

Asimismo, se ordenó la expedición de las constancias de mayoría a las personas designadas para integrar el Concejo Comunal Indígena de La Cantera para el periodo 2026–2027, así como la notificación correspondiente a las autoridades comunitarias y a las y los integrantes del Concejo electo.

Posterior a la sesión de Consejo General, se llevó a cabo la entrega formal de las constancias a las y los habitantes designados, a cargo de las Consejeras integrantes de la CEAPI, al tiempo que, se llevó a cabo la toma de protesta por parte de sus autoridades comunitarias.