IEM realiza consulta a personas afromexicanas en Lázaro Cárdenas para fortalecer su representación política

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 18:16:30

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a través de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas (CEAPI), realizó una consulta previa, libre, informada y de buena fe dirigida a personas afromexicanas, en la plaza cívica de la Tenencia de Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas, como parte de las actividades del Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027.

El encuentro, realizado el pasado 13 de noviembre, tuvo como propósito escuchar directamente las opiniones, experiencias y propuestas de la población afromexicana sobre los mecanismos adecuados para acreditar su autoadscripción, pertenencia o vinculación con este grupo de atención prioritaria en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular mediante acciones afirmativas.

Durante la consulta se abordaron tres temas principales: los documentos que podrían acreditar la pertenencia a este sector, las autoridades que podrían expedirlos y los mecanismos adicionales para prevenir la simulación en las candidaturas afromexicanas.

Las aportaciones recabadas servirán como insumo para las determinaciones que adopte el Instituto en materia de acciones afirmativas, a fin de fortalecer la participación y representación política de la población afromexicana en Michoacán.

¡Todavía estás a tiempo de participar!

El IEM invita a las personas afromexicanas de todo el estado a compartir sus opiniones mediante el cuestionario en línea, disponible hasta el 15 de noviembre de 2026, en el siguiente enlace:

https://informatica.iem.org.mx/accionesAfirmativas/metodo_ingreso/5

Con estos ejercicios, el IEM promueve el reconocimiento de la diversidad cultural de Michoacán y la construcción de mecanismos electorales más incluyentes, igualitarios y representativos.