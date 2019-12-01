IEM presenta en Zitácuaro libro que visibiliza las voces de mujeres indígenas en el autogobierno

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2026. Ante una nutrida asistencia de estudiantes, docentes, autoridades e integrantes de comunidades indígenas, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) presentó el libro Voces de Mujeres Indígenas. Experiencias desde la Política y el Autogobierno, en las instalaciones de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), sede Zitácuaro, con el propósito de visibilizar las experiencias, aportaciones y desafíos de las mujeres que participan en los gobiernos comunales.

Durante la presentación, el consejero electoral Jorge Luis Hernández Altamirano, presidente del Comité Editorial del IEM, destacó que la obra recuperó testimonios de mujeres indígenas que han ejercido responsabilidades en los consejos comunales, lo que permitió reconocer su liderazgo, sus proyectos y las dificultades que enfrentan para ejercer plenamente sus derechos político-electorales. Subrayó que no basta con garantizar su incorporación a estos espacios, sino que también es necesario fortalecer su participación y asegurar que sus decisiones sean respetadas.

Por su parte, Emilia Rojas Espinosa, consejera secretaria de la comunidad indígena de Donaciano Ojeda, compartió su experiencia en el autogobierno y reflexionó sobre los retos que enfrentan las mujeres para participar en la toma de decisiones. Señaló que su presencia en la organización comunitaria ha sido fundamental desde mucho antes de ocupar cargos formales, por lo que destacó la importancia de reconocer su trabajo y abrir oportunidades para las nuevas generaciones.

Asimismo, Mónica Criseida Rangel Oropeza, directora académica de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, resaltó la importancia de documentar estas experiencias como parte de la memoria histórica de los pueblos originarios y como una herramienta de consulta e investigación para estudiantes, docentes y comunidades. También reflexionó sobre la necesidad de que la igualdad y la paridad se traduzcan en una participación efectiva de las mujeres en los espacios de decisión.

La presentación fue moderada por Hugo Enrique Sandoval González, secretario técnico del Comité Editorial del IEM, quien explicó que la publicación reúne entrevistas realizadas a mujeres integrantes de consejos comunales de distintas regiones de Michoacán, organizadas por comunidad, e incorpora información sobre los procesos de autogobierno hasta 2024.

El encuentro permitió abrir un espacio de reflexión sobre la representación de las mujeres indígenas, la importancia de preservar sus testimonios y los desafíos pendientes para garantizar una participación política libre de discriminación y violencia.