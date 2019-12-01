IEM invita a personas con discapacidad de todo Michoacán a participar en consulta virtual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 16:18:36

Morelia, Michoacán, a 23 de octubre de 2026. Con el objetivo de escuchar las opiniones y propuestas de las personas con discapacidad para fortalecer su participación y representación política, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) invita a participar en las consultas previas, libres, informadas y de buena fe, que se realizan en el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027.

Como parte de estas actividades, este viernes 23 de octubre, a las 17:00 horas, se llevará a cabo un Foro Estatal Virtual, abierto a personas con discapacidad de todos los municipios de Michoacán, quienes podrán participar desde cualquier lugar a través de la plataforma Zoom, sin necesidad de trasladarse a una sede presencial.

Durante las consultas se busca conocer qué documentos, criterios o mecanismos consideran adecuados las propias personas con discapacidad para acreditar su pertenencia a este sector cuando aspiren a una candidatura mediante acciones afirmativas. El propósito es construir reglas accesibles, respetuosas de sus derechos y que eviten posibles simulaciones en los registros de candidaturas.

Además del foro virtual, el IEM contempla consultas presenciales en Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, los días 23 y 24 de octubre, así como en Apatzingán el 25 de octubre. Posteriormente, se realizarán encuentros en otros municipios, entre ellos Zacapu, Zitácuaro, Zinapécuaro y Zamora, para ampliar los espacios de participación y escuchar las distintas experiencias de este sector de la población.

Para participar en el Foro Estatal Virtual de este viernes 23 de octubre, a las 17:00 horas, las personas interesadas podrán ingresar directamente a través del siguiente enlace:

https://iem-org-mx.zoom.us/j/86095661821?pwd=ecbP5hZnWZZkWDhNg0emcZpiDnuZay.1

El IEM invita a las personas con discapacidad, organizaciones y colectivos a sumarse a estos espacios de diálogo, compartir sus experiencias y contribuir a la construcción de medidas que permitan una representación política auténtica e incluyente.

¡Tu voz cuenta! Participa y contribuye a construir una democracia más incluyente en Michoacán.