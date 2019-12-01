IEM espera techo de finanzas para definir Presupuesto 2026; prioriza gasto responsable

Morelia, Michoacán, a 7 de noviembre de 2025.- Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), informó que ya trabajan en el anteproyecto del presupuesto para el próximo año e indicó que están a la espera de la definición del techo financiero para concretar una propuesta.

En entrevista telefónica, agregó que el órgano electoral se basa en la solicitud financiera de lo estrictamente necesario: "Y lo que no ocupamos, lo regresamos", apuntó.

"Normalmente, Finanzas nos dice los parámetros, y entonces en base a eso nosotros nos ajustamos y ya hacemos nuestra propuesta. Ya aprobó el federal, seguramente ya Michoacán sabrá o están trabajando para ver con cuánto recurso van a contar, y entonces sí, una vez que tengan definido eso, ¿con cuánto nosotros vamos a contar como institución?", indicó el presidente del IEM.

Hurtado Gómez recordó que en septiembre de 2026 inician con el proceso electoral ordinario, y en 2027 las elecciones del Poder Judicial.

"El mayor impacto presupuestal va a ser ya directamente en el 2027, porque realmente si bien es cierto que nosotros empezamos en el 2026, empezamos con la integración de órganos desconcentrados y con todas estas actividades y hacia finales de año con el tema de las oficinas y todo eso, sí habrá un gasto, por supuesto, pero no va a ser el grueso del gasto, sino que se va hasta el 2027, y entonces efectivamente en el 2027 ya habrá que ver cómo queda el modelo de elección y vamos a ver qué impacto van a tener el tema de las dos elecciones", comentó.