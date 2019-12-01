IEM anuncia Foro Nacional sobre Sistemas Normativos Internos en su 30 aniversario

IEM anuncia Foro Nacional sobre Sistemas Normativos Internos en su 30 aniversario
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 17:20:29
Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2025.- En el marco de su 30 aniversario, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) anunció la realización del Foro Nacional "Sistemas Normativos Internos y Sistema Nacional Electoral: Armonización Necesaria INE-OPLE", los días 20 y 21 de noviembre en Morelia.

El espacio contempla diversas conferencias dirigidas a la academia y especialistas electorales, donde se pretende compartir experiencias entre instituciones de estados, como Tlaxcala, San Luis Potosí y Guerrero.

Al respecto, Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM, indicó que el foro pretende el acercamiento del público al análisis y procesamiento de los sistemas normativos internos en el país.

El foro se enmarca en el Año de la Mujer Indígena y busca reconocer la diversidad de cómo se ejerce la democracia en Michoacán.

Dentro de las actividades del foro se tienen programados conversatorios y cuatro conferencias magistrales abordando temas como la consulta previa, libre e informada, derechos políticos indígenas y justicia electoral.

Se prevé la participación de consejerías electorales, especialistas del INE, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y autoridades comunitarias.

