IEM acompaña renovación de Concejo de autogobierno comunal indígena de Donaciano Ojeda

IEM acompaña renovación de Concejo de autogobierno comunal indígena de Donaciano Ojeda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 18:57:37
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Zitácuaro, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.- La comunidad indígena de Donaciano Ojeda, municipio de Zitácuaro, llevó a cabo su Asamblea General Comunitaria, en la que se ratificó la integración del Concejo de Autogobierno Comunal para el periodo 2026–2029, como resultado de las consultas realizadas previamente en cada una de las manzanas que integran la comunidad.

El proceso inició con el registro de las y los habitantes de las cuatro manzanas, quienes acreditaron su pertenencia comunitaria para participar en la asamblea general, garantizando así la validez y legitimidad del ejercicio conforme a los sistemas normativos internos de la comunidad Mazahua.

Durante la asamblea se presentaron los resultados de las consultas efectuadas previamente en cada manzana, donde las y los habitantes eligieron a las personas que ocuparían los distintos cargos del Concejo de Autogobierno Comunal.

El Concejo de Autogobierno Comunal de Donaciano Ojeda quedó conformado de la siguiente manera:

Cargo                                                                          Nombre
Presidencia                                                                 Eusebio Reyes Ortega
Secretaría del Concejo                                               Emilia Rojas Espinosa
Contraloría                                                                  Rebeca Celes Martínez
Tesorería                                                                     Celia Isidoro Clemente
Secretaría de Educación                                             Mayra Yesenia Villegas González
Secretaría de Salud y Deporte                                    Bernardo Méndez Soto
Secretaría de Seguridad                                              Aviel Sánchez Velarde
Secretaría de Infraestructura, Caminos y Servicios    Ramón Velarde Venegas

El Instituto Electoral de Michoacán acompañó este proceso a través de la Consejera Claudia Marcela Carreño Mendoza, integrante de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI) y personal del Instituto brindando seguimiento al desarrollo de la asamblea y al registro de la votaciones para la ratificación, con el objetivo de garantizar el respeto al derecho de libre determinación y a las formas internas de organización de la comunidad.

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