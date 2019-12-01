IEM acompaña consulta en la comunidad de Huecorio de Pátzcuaro, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre de 2026. Con 232 votos a favor y 4 en contra, la comunidad indígena purépecha de Huecorio, perteneciente al municipio de Pátzcuaro, se pronunció a favor de transitar hacia el autogobierno y la administración directa de sus recursos presupuestales, durante la consulta previa, libre e informada que contó con el acompañamiento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

La jornada inició a las 11:00 horas con el registro de las personas participantes en la cancha de basquetbol ubicada en el atrio del templo de la Tenencia de Huecorio. En las mesas de registro, personal del IEM contó con el acompañamiento de integrantes de la propia comunidad, quienes apoyaron en la identificación y validación de la pertenencia comunitaria de las personas asistentes.

Posteriormente, se desarrolló la fase informativa, encabezada por la Consejera Electoral Carol Berenice Arellano Rangel, presidenta de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI), con la participación de la Consejera Electoral Sandra Nalleli Rangel Jiménez y el Consejero Electoral Jorge Luis Hernández Altamirano, integrantes de la Comisión.

Durante esta etapa, las consejerías explicaron a las y los habitantes los alcances del autogobierno, el procedimiento de consulta, así como los derechos, responsabilidades y obligaciones que implica la administración directa de los recursos presupuestales, a fin de que contaran con información para tomar su decisión.

Concluida la fase informativa, se llevó a cabo la expresión de voluntades mediante el mecanismo aprobado por la asamblea comunitaria. Personal del IEM realizó el conteo correspondiente, registrando 232 votos a favor y 4 en contra del autogobierno y la administración directa de los recursos presupuestales.

La consulta se desarrolló conforme a la convocatoria aprobada por la CEAPI y las autoridades comunitarias, en respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.