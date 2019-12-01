IEM acompaña consulta en la comunidad de Acachuén sobre autogobierno y presupuesto directo  

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2026.- Con 602 votos a favor y 81 en contra, la comunidad indígena de Acachuén, perteneciente al municipio de Chilchota, se pronunció a favor de transitar hacia el autogobierno y la administración directa de sus recursos presupuestales, durante la consulta previa, libre e informada realizada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

La jornada se desarrolló en la plaza principal de la Tenencia indígena de Acachuén, donde a partir de las 11:00 horas inició el registro de las personas participantes, con el acompañamiento de integrantes de la propia comunidad, quienes apoyaron en la identificación y validación de la pertenencia comunitaria de las y los asistentes.

Posteriormente, se llevó a cabo la fase informativa, encabezada por la Consejera Electoral Carol Berenice Arellano Rangel, presidenta de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI), con la participación de la Consejera Electoral Sandra Nalleli Rangel Jiménez y el Consejero Electoral Jorge Luis Hernández Altamirano, integrantes de la Comisión, quienes explicaron a las y los habitantes los alcances del autogobierno, así como los derechos, responsabilidades y obligaciones que implica la administración directa de los recursos presupuestales, con el propósito de que contaran con información para tomar su decisión.

Durante esta etapa también se dio respuesta a inquietudes de personas de la comunidad relacionadas con las implicaciones administrativas y financieras del ejercicio del presupuesto directo.

Concluida la fase informativa, se desarrolló la etapa consultiva, en la que las y los habitantes expresaron su decisión mediante el mecanismo de mano alzada, conforme a sus usos y costumbres. El conteo realizado por personal del IEM y representantes de la comunidad registró 602 votos a favor y 81 en contra de ejercer el autogobierno mediante el presupuesto directo, una vez cumplidos los requisitos y trámites fiscales correspondientes.

La consulta se realizó en español y en lengua p'urhépecha, como parte del procedimiento que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a decidir sobre sus formas de organización y gobierno.