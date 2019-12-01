IEEQ entrega más de 18 millones de pesos al CONCYTEQ gracias a multas impuestas a partidos políticos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 13:50:14

Querétaro, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) entregó 18 millones 296 mil 48 pesos al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), derivado de sanciones económicas impuestas a los partidos políticos, confirmó la consejera presidenta del instituto, Grisel Muñiz Rodríguez.

Señaló que la transferencia de recursos se realiza conforme a la normatividad vigente, en cumplimiento a sentencias o resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y autoridades electorales jurisdiccionales.

“Los recursos tendrán impacto en el futuro de niñas, niños y jóvenes queretanos; contribuirán a formar a una generación que piense críticamente, innove y se atreva a resolver los retos que hoy enfrentamos y que surtirán sus efectos en los años siguientes”.

Enrique Rabell García, director general del CONCYTEQ, agradeció la colaboración del Instituto e informó que el apoyo económico será destinado a diversas actividades, proyectos y programas de divulgación científica en la entidad como la Feria de Ciencias, el Planetario, XHANY “Camioncito de la Ciencia”, Nuevos talentos, Distrito Querétaro, entre otros.

Detalló que los recursos entregados por el IEEQ han permitido la construcción y equipamiento de tres laboratorios de última generación en la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) y la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ).

Hugo Alejandro Gerones Reyes, el director de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, destacó que la educación, la ciencia y la innovación son el único método para el desarrollo y el crecimiento de la sociedad.

Dijo que los recursos otorgados por el Instituto terminarán en proyectos interesantes y en beneficio de la sociedad queretana; además, de que abonarán al cumplimiento de los planes de desarrollo nacional, estatal y sectorial.