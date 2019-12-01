IEEQ aprueba lineamientos para candidaturas independientes en Querétaro rumbo al 2027

Querétaro, Querétaro, 14 d octubre de 2026.- Las Comisiones Unidas Transitoria de Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 2026-2027 y Jurídica aprobaron el dictamen para someter a consideración del Consejo General los Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para el registro de candidaturas independientes en el mismo proceso y sus anexos.

María Eugenia Cervantes Cantera, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, explicó que la normativa regula el procedimiento de registro de las candidaturas independientes, previsto en la Ley Electoral del Estado, para las elecciones de las personas titulares de la gubernatura, las diputaciones por el principio de mayoría relativa e integrantes de los ayuntamientos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

Detalló que el registro de las candidaturas independientes contempla cinco momentos: la emisión de la convocatoria, a más tardar el 31 de octubre de este año.

“La presentación de la manifestación de intención, del 1 al 15 de diciembre; la resolución sobre quienes serán aspirantes, a más tardar el 29 de diciembre; la obtención del respaldo de la ciudadanía, del 14 de enero al 12 de febrero de 2027; así como la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatura independiente”.

La presidenta de la Comisión Transitoria, la consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez, destacó los mecanismos para evitar la postulación de personas que hayan cometido violencia política contra las mujeres en razón de género, sexual o familiar.

Resaltó que, en los casos de los ayuntamientos de Amealco de Bonfil y Tolimán, las personas aspirantes solo deberán recabar el 1.5 por ciento del respaldo ciudadano (en lugar del 2 por ciento del listado nominal), siempre que las planillas se conformen en su totalidad con personas que se auto determinen como indígenas originarias de los mismos municipios.

Informó que la Comisión cuenta con un Plan de trabajo a fin de dar a conocer las reglas en materia de candidaturas independientes a la ciudadanía.

“El propósito de los lineamientos es brindar certeza, así como establecer con claridad los requisitos y plazos para facilitar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. La intención es que las personas conozcan las condiciones de participación y el Instituto tenga procedimientos claros”.