Identificada, banda de roba coches implicada al homicidio de Eva Guadalupe: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 18:33:53
Morelia, Michoacán, a 11 de agosto del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que se tiene identificada a la banda de presuntos delincuentes dedicada al robo de vehículos con violencia en Morelia que estaría relacionada con el asesinato de la abogada Eva Guadalupe.

 El mandatario estatal señaló que en la capital michoacana operan varios grupos dedicados a este delito, y que uno de ellos estaría vinculado con el homicidio registrado el pasado 01 de agosto, cuando la víctima circulaba por la carretera Morelia–Mil Cumbres.

Indicó que los avances en las investigaciones corresponden a la Fiscalía General del Estado (FGE), institución que lleva el caso y lamentó el hecho que cobró la vida de la abogada. Asimismo reiteró su compromiso para combatir la incidencia de este tipo de crímenes que afectan directamente a la seguridad de los ciudadanos.

Ramírez Bedolla mencionó que ha sostenido conversaciones con el fiscal, Carlos Torres Piña, sobre la necesidad de reducir este delito, del mismo modo que se ha trabajado en la disminución de los homicidios dolosos.

Agregó que este tipo de ilícitos no solo se concentran en Morelia, sino que también se registran con frecuencia en municipios como Uruapan y Zamora, por ello, destacó la importancia de que los presuntos responsables sean detenidos y presentados ante un juez, con el fin de frenar la operación de estas bandas y garantizar justicia para las víctimas.

