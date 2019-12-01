Al menos 50 policías fueron retirados de su cargo por presunta extorsión en Tlalnepantla; no se llevaron a juicio, porque las víctimas no denunciaron 

Tlalnepantla, Estado de México, a 11 de agosto de 2025.- El titular de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, Jorge Alberto Estrella, informó que al menos 50 policías fueron dados de baja por “malas acciones”, como presuntas extorsiones. Indicó que tan solo fueron dados de baja de su cargo, más no se llevaron juicios, ya que las víctimas no presentaron las denuncias penales correspondientes.

El funcionario indicó a la ciudadanía que es demasiado importante tener la cultura de denunciar, ya que no solo basta con reportar una mala acción, si no también hacer la denuncia y confiar en el sistema de justicia del país.

“El departamento de Inspección General, aquí es el policía que anda en calles supervisando las labores de los compañeros, anda distribuido en todas las zonas de Tlalnepantla donde si ve alguna acción que parezca irregular, se detiene a supervisar la conducta del oficial y si un ciudadano pide el apoyo, se le brinda todo en apoyo que esté a su alcance”, comentó.

“Muchos de los oficiales que han sido separados de sus funciones, si tienen que ver con el tema de la extorsión, sin embargo, al no tener a una parte afectada que se encuentre firme, pues afecta el procedimiento. Pero como comisaría no dejamos de lado, y si l aparte afectada se desiste de la denuncia, nosotros si procedemos y lo sepamos del cargo”, agregó.