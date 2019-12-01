Quitan la vida a otra menor de 12 años por supuesta deuda familiar en el Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 19:26:01

Chalco, Estado de México, a 11 de agosto de 2025.- Una niña de 12 años, fue asesinada en su vivienda en el municipio de Chalco en el Estado de México.

De acuerdo a las primeras indagatorias, la menor, quien fue identificada como Dulce “N”, habría sido herida por una deuda de la familia.

Los hechos se registraron a las 05:00 horas, en la calle Reforma, esquina con Cerrada de Benito de Juárez, en el poblado de San Pablo Atlazalpan, en una vivienda en la que residía en compañía de su madre, su hermano y su abuela.

Su madre, Bianca de 28 años de edad, fue quien dio aviso a las autoridades, pidiendo auxilio, debido a que varios sujetos a bordo de motocicletas, habían ingresado a su casa de manera violenta.

Según el testimonio de la madre, los atacantes ingresaron y sin mediar palabra comenzaron a dispararles a todos los habitantes, pero solamente hirieron a la menor a la altura del pecho y las piernas.

Al sitio se movilizaron elementos policiacos, así como paramédicos, quienes confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades indicaron que el hermano de Dulce logró ponerse a salvo, debido a que corrió a un campo de siembra.

En el lugar se desplegó un operativo, pero hasta el momento no se han confirmado detenciones.