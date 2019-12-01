En Buenavista, Michoacán destruyen campamento utilizado por grupo delictivo

En Buenavista, Michoacán destruyen campamento utilizado por grupo delictivo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 19:56:55
Buenavista, Michoacán, a 11 de agosto de 2025.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo en la zona de Tierra Caliente , agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), localizaron, aseguraron y destruyeron un campamento utilizado por un grupo delincuencial.

Sobre el particular se informo que durante patrullajes en un camino de terracería, personal de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional localizaron un predio que era utilizado para actividades ilícitas cerca de la localidad de Punta del Agua.

En el lugar, los elementos de seguridad encontraron uniformes con insignias alusivas a una célula delictiva y parches con las banderas de los países de Colombia y Ucrania, así como equipo táctico. 

Tras lo anterior, los agentes policiales y castrenses procedieron a destruir e incinerar el lugar. En la zona se mantiene un despliegue operativo con la finalidad de garantizar el bienestar de la población.

