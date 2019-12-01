Tirotean dos viviendas en Jacona, Michoacán; les dan más de 350 balazos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 16:59:14

Jacona, Mich., a 11 de agosto de 2025.— La tranquilidad de Jacona se vio interrumpida durante la madrugada de este lunes, cuando un grupo armado disparó contra dos inmuebles en distintos puntos de la ciudad. Pese a la magnitud del ataque, no se reportaron víctimas, solo cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con la Policía Municipal, el primer reporte se recibió alrededor de las 03:00 horas. Elementos de la Fiscalía General del Estado se trasladaron a la carretera nacional Jacona–Jiquilpan, en la colonia San Pablo, donde confirmaron que la fachada de una vivienda presentaba múltiples impactos de bala. En el lugar, peritos aseguraron 246 casquillos percutidos de diversos calibres de arma larga.

Minutos después, las autoridades acudieron a la calle Tecos, en el fraccionamiento Mi Casita, donde una segunda vivienda, marcada con el número 25, había sido atacada. La fachada estaba prácticamente destruida por los impactos, y se contabilizaron 112 casquillos percutidos más.

En ninguno de los dos puntos se localizaron personas heridas o fallecidas. Hasta el momento, se desconoce el motivo de las agresiones.