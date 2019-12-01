Encuentran fosa clandestina con osamentas humanas frente al mar en Sonora

Guaymas, Sonora, a 11 de agosto de 2025.- El colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas-Empalme, informaron que frente a un paraje turístico en el Mar de Cortés, en el área de Estero de Soldado, en las Playas de San Carlos, fue localizada una fosa clandestina con osamentas humanas, esto, a pocos metros de la línea del oleaje.

El colectivo indicó que la búsqueda comenzó gracias a un reporte anónimo, en el que argumentaban que habían visto un cráneo justo en la orilla de la playa mencionada, motivo por el cual arribaron al lugar, mientras todo era transmitido en vivo a través de sus redes sociales.

Luego de cavar en la arena, confirmaron el hallazgo de los restos humanos, e informaron que las autoridades y Servicios Periciales de Guaymas fueron informadas, para que así, se siguiera el procesamiento correspondiente.

“Nuestras playas las cuidamos y son algo muy bonito como para que esté pasando esto, estamos consternados como colectivos y como familiares de los desaparecidos, el motivo no lo entendemos, no entendemos hasta donde ha llegado la maldad humana”, expresaron.