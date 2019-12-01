Encuentran fosa clandestina con osamentas humanas frente al mar en Sonora

Encuentran fosa clandestina con osamentas humanas frente al mar en Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 16:41:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guaymas, Sonora, a 11 de agosto de 2025.- El colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas-Empalme, informaron que frente a un paraje turístico en el Mar de Cortés, en el área de Estero de Soldado, en las Playas de San Carlos, fue localizada una fosa clandestina con osamentas humanas, esto, a pocos metros de la línea del oleaje. 

El colectivo indicó que la búsqueda comenzó gracias a un reporte anónimo, en el que argumentaban que habían visto un cráneo justo en la orilla de la playa mencionada, motivo por el cual arribaron al lugar, mientras todo era transmitido en vivo a través de sus redes sociales. 

Luego de cavar en la arena, confirmaron el hallazgo de los restos humanos, e informaron que las autoridades y Servicios Periciales de Guaymas fueron informadas, para que así, se siguiera el procesamiento correspondiente. 

“Nuestras playas las cuidamos y son algo muy bonito como para que esté pasando esto, estamos consternados como colectivos y como familiares de los desaparecidos, el motivo no lo entendemos, no entendemos hasta donde ha llegado la maldad humana”, expresaron.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Purépero, Michoacán choca camión de pasajeros contra camioneta que transportaba jornaleros, hay 10 heridos
FGR en Michoacán informa de golpes al crimen en julio: Más de 38 sentencias y toneladas de estupefacientes destruidas
Tirotean dos viviendas en Jacona, Michoacán; les dan más de 350 balazos
Encuentran fosa clandestina con osamentas humanas frente al mar en Sonora
Más información de la categoria
Tirotean dos viviendas en Jacona, Michoacán; les dan más de 350 balazos
Encuentran fosa clandestina con osamentas humanas frente al mar en Sonora
Caos, confrontación y acusaciones: el fallido primer informe de Gabriel Molinero en Charo
Choque de grupos armados en Tepalcatepec moviliza a autoridades en la Tierra Caliente de Michoacán
Comentarios