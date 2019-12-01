Camioneta repartidora de gas se desbarranca en La Piedad, Michoacán, el conductor resultó herido 

Camioneta repartidora de gas se desbarranca en La Piedad, Michoacán, el conductor resultó herido 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 19:18:23
La Piedad, Michoacán, a 11 de agosto de 2025.- El chofer de un camión repartidor de Gas LP, resultó lesionado luego de que se desbarrancara con su camioneta en la carretera La Piedad-Degollado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que en la referida rúa se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos tía de tránsito y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Martín Josué “N”, de 34 años.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial, el cual se habría originado por la ponchadura de un neumático.

