Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado (ICTI) entregó a monitores comunitarios de San Juan de Alima, Coire, Colola y Motín del Oro, del municipio de Aquila, nuevos equipos de fototrampeo, adquiridos con el apoyo de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), a fin de fortalecer la conservación del jaguar y la biodiversidad en la entidad.

Durante la jornada se compartieron los resultados obtenidos mediante el monitoreo científico en la región Sierra-Costa, como parte de las actividades del Comité Técnico de la Estrategia Estatal para la Conservación del Jaguar.

Asimismo, el investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y presidente de Proyecto Jaguar A.C., Rodrigo Núñez, impartió un curso para reforzar los conocimientos técnicos de los monitores comunitarios. Además, se realizó una demostración en campo sobre la instalación y funcionamiento de las cámaras trampa, herramientas fundamentales para el seguimiento y estudio de esta especie.

En estas acciones participan el ICTI, la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom), la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), el programa Sembrando Vida, el Concejo Comunal Indígena de El Coire, la comunidad de Colola, Proyecto Jaguar A.C. y el Laboratorio de Mastozoología de la UMSNH.

El trabajo conjunto de las instituciones y agrupaciones permite impulsar estrategias de conservación con la participación activa de las comunidades.