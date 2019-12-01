ICC México alerta sobre riesgos de la reforma a la Ley Aduanera y propone una agenda de modernización equilibrada

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2025.- El comercio exterior es el motor de la economía mexicana al representar más del 36 % del PIB y sostener uno de cada cinco empleos, además de generar casi una cuarta parte de la recaudación tributaria del país, por lo cual la International Chamber of Commerce México (ICC México) hace un llamado al Congreso de la Unión y a la opinión pública para analizar con detenimiento la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera presentada por el Poder Ejecutivo el pasado 9 de septiembre, al considerar que cualquier ajuste legal debe buscar un equilibrio entre la seguridad, la recaudación y la competitividad internacional de México.

Expertos de ICC México reconocen que la propuesta de reforma contiene avances valiosos en materia de digitalización y control tecnológico. Sin embargo, en su diseño actual plantea riesgos que podrían frenar el dinamismo del comercio exterior y desalentar inversiones clave, especialmente en el contexto del nearshoring, puesto que entre los puntos más sensibles destacan:



• Sobrerregulación y duplicidad de requisitos. La iniciativa concentra responsabilidades excesivas en los agentes aduanales, imponiéndoles obligaciones que rebasan sus facultades y aumentando el riesgo de suspensión o cancelación de patentes.



• Incremento de costos y tiempos. Los nuevos procesos, verificaciones adicionales y aranceles de hasta 50 % para ciertos bienes encarecerían las operaciones de importación y exportación, afectando sectores estratégicos como el automotriz, químico, farmacéutico y de alta tecnología.



• Impacto en la competitividad regional. La sobrerregulación podría restar atractivo a México frente a otros países que hoy disputan inversiones derivadas del nearshoring.



• Contradicciones con compromisos internacionales. Algunas disposiciones son incompatibles con el T-MEC y el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, lo que expone a México a controversias internacionales.



Propuestas de la ICC México



Lejos de oponerse a la modernización, ICC México considera indispensable fortalecer a las aduanas y combatir el contrabando bajo una visión integral y facilitadora, por lo que, proponemos:



• Digitalización integral, no burocratización. Impulsar la Ventanilla Única de Comercio Exterior como plataforma central, evitando duplicidades y promoviendo trámites electrónicos simples y seguros.



• Gestión de riesgos moderna. Adoptar un modelo de inspección basado en perfiles de riesgo y certificación de operadores confiables, en línea con las mejores prácticas internacionales.



• Corresponsabilidad equilibrada. Distribuir las obligaciones entre importadores, exportadores, transportistas y agentes aduanales, evitando sanciones desproporcionadas a intermediarios.



• Política arancelaria coherente. Revisar los incrementos de tarifas a la luz de estudios de impacto, para no encarecer insumos esenciales que afectan la producción nacional.



• Adopción de convenios internacionales. Avanzar en la implementación de instrumentos como los cuadernos ATA y el Convenio TIR, que simplifican el tránsito internacional de mercancías.



• Fortalecimiento institucional. Invertir en capacitación, tecnología y transparencia en las aduanas, con procesos de consulta y periodos de implementación realistas.



Un llamado al diálogo



La ICC México y nuestras comisiones de expertos reconocemos los esfuerzos del Ejecutivo por modernizar el sistema aduanero, pero también advertimos que una reforma apresurada y punitiva puede terminar afectando la recaudación, la inversión y el empleo.



México necesita aduanas modernas, ágiles y confiables, que sean un aliado del desarrollo y no un obstáculo, por lo que en la International Chambero f Commerce solicitamos una reforma construida a partir del diálogo amplio, escuchando a la iniciativa privada y adoptando estándares internacionales que fortalezcan nuestra competitividad.