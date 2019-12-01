Viajes millonarios al extranjero: senadores gastan 5 mdp y ahora buscan vetarlos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 18:50:31

México, a 17 de septiembre del 2025. - El último año, senadores de todos los partidos acumulan 77 viajes oficiales al extranjero, en los cuales gastaron más de cinco millones de pesos en viáticos y boletos de avión, pero ahora buscan prohibir el llamado turismo parlamentario.

Hace una semana, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López, adelantó que comenzará una política de austeridad en la Cámara alta a fin de reducir gastos. Entre las acciones están cancelar viajes al extranjero y gastos “superfluos”.

“Ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario público. Esto es que ya, independientemente del grupo político, fracción o grupo parlamentario al que pertenezca, han quedado suspendidos todos los viajes”, confirmó López Hernández.

Uno de los viajes que generó más críticas fue el del senador Gerardo Fernández Noroña, quien fue a Europa para participar en un evento internacional.

En marzo pasado, Noroña estuvo en Francia para participar en la conferencia de presidentes parlamentarios organizada por el Consejo Europeo.

El costo total de su visita a ese país fue de 157,594 pesos, ya que viajó en clase ejecutiva, que es más cara que la económica. Él repuso a la Cámara alta 66,206 pesos, por lo que el Senado pagó 91,388 pesos.

“El viaje lo pagué con mi dinero, recibí el equivalente al costo de turista y la diferencia la pagué de mi bolsillo, que para ello trabajo", explicó en un video.

El morenista Alejandro Murat Hinojosa es el senador con más viajes en este periodo legislativo, pues es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

En total, el exgobernador de Oaxaca realizó 10 viajes a Bélgica, Brasil, Francia y principalmente a Estados Unidos, para estar presente en diversos eventos para legisladores o foros económicos. En estos viajes, el Senado gastó 657,292 pesos.

.