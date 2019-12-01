Se esperan lluvias de distintas intensidades en gran parte del territorio

Ciudad de México, a 20 de septiembre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se registren lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua; e intervalos de chubascos en Baja California Sur y Baja California.
Por otra parte, un canal de baja presión sobre el occidente y centro del territorio nacional propiciará lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur); puntuales fuertes en Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas; y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato; Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila.
Mientras tanto, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Guerrero originará lluvias puntuales intensas en Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur).
Pronóstico de lluvias para hoy 20 de septiembre:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche y Yucatán.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.
Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
Pronóstico de temperaturas máximas:
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Campeche.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Durango, Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.