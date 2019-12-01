Se esperan lluvias de distintas intensidades en gran parte del territorio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 08:20:54

Ciudad de México, a 20 de septiembre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se registren lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua; e intervalos de chubascos en Baja California Sur y Baja California.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el occidente y centro del territorio nacional propiciará lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur); puntuales fuertes en Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas; y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato; Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila.

Mientras tanto, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Guerrero originará lluvias puntuales intensas en Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur).

Pronóstico de lluvias para hoy 20 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de temperaturas máximas: