Aumenta a 27 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 11:45:39

Ciudad de México, a 20 de septiembre 2025.- Aumentó a 27 la cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de Salud capitalina en su reporte de las 11:00 horas del sábado 20 de septiembre, 10 días después de la tragedia que dejó a más de 90 personas lesionadas.

Asimismo, el reporte de la dependencia sanitaria indicó que se mantienen 18 víctimas hospitalizadas.

Los decesos corresponden a:

Armando Antillón Chávez, 45 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años, mujer – Hospital General Rubén Leñero

Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero

Misael Cano Rodríguez, 39 años, hombre – Instituto Nacional de Rehabilitación

Irving Uriel Carrillo Reyes, 29 años, hombre – Instituto Nacional de Rehabilitación

Carlos Iván Contreras Salinas, 27 años, hombre – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 34 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero

Eduardo Noé García Morales, sin dato de edad, hombre – Clínica Hospital Emiliano Zapata

José Gabriel Hernández Méndez, 17 años, hombre – Hospital General Zona 53

Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Jorge Islas Flores, 57 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero

Alicia Matías Teodoro, 49 años, mujer – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Juan Carlos Sánchez Blas, 41 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero

Gilberto Aarón (SD), 47 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Jesús Joel Tovar García, 40 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero

Edgar Santiago Álvarez, 51 años, hombre – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Omar Alejandro García Escorsa, 28 años, hombre – Hospital General Regional 197 Texcoco

Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Fernando Soto Munguía, 34 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Eduardo Romero Armas, 30 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Norma Chávez Ortega, 50 años, mujer – Instituto Nacional de Rehabilitación

Abril Díaz Castañeda, 34 años, mujer – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Jaime Javier Becerra Urieta, 49 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero

Jovani Martínez Llanos, 17 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

María Salud Juautrita Molina, 35 años, mujer – Hospital General Rubén Leñero

Erik Vicente Acevedo Romero, de 33 años - Hospital General Rubén Leñero.

Ricardo Hernández Corona, de 38 años - Hospital General Rubén Leñero