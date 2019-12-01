Aumenta a 27 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

Ciudad de México, a 20 de septiembre 2025.- Aumentó a 27 la cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de Salud capitalina en su reporte de las 11:00 horas del sábado 20 de septiembre, 10 días después de la tragedia que dejó a más de 90 personas lesionadas.
Asimismo, el reporte de la dependencia sanitaria indicó que se mantienen 18 víctimas hospitalizadas.
Los decesos corresponden a:
Armando Antillón Chávez, 45 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años, mujer – Hospital General Rubén Leñero
Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
Misael Cano Rodríguez, 39 años, hombre – Instituto Nacional de Rehabilitación
Irving Uriel Carrillo Reyes, 29 años, hombre – Instituto Nacional de Rehabilitación
Carlos Iván Contreras Salinas, 27 años, hombre – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 34 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
Eduardo Noé García Morales, sin dato de edad, hombre – Clínica Hospital Emiliano Zapata
José Gabriel Hernández Méndez, 17 años, hombre – Hospital General Zona 53
Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
Jorge Islas Flores, 57 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
Alicia Matías Teodoro, 49 años, mujer – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
Juan Carlos Sánchez Blas, 41 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
Gilberto Aarón (SD), 47 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
Jesús Joel Tovar García, 40 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
Edgar Santiago Álvarez, 51 años, hombre – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
Omar Alejandro García Escorsa, 28 años, hombre – Hospital General Regional 197 Texcoco
Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
Fernando Soto Munguía, 34 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
Eduardo Romero Armas, 30 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
Norma Chávez Ortega, 50 años, mujer – Instituto Nacional de Rehabilitación
Abril Díaz Castañeda, 34 años, mujer – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
Jaime Javier Becerra Urieta, 49 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero
Jovani Martínez Llanos, 17 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
María Salud Juautrita Molina, 35 años, mujer – Hospital General Rubén Leñero
Erik Vicente Acevedo Romero, de 33 años - Hospital General Rubén Leñero.
Ricardo Hernández Corona, de 38 años - Hospital General Rubén Leñero