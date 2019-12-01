EEUU hunde otro barco con estupefacientes en el Caribe, asegura Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 09:24:35

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de septiembre 2025.- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegadas en el mar Caribe cerca de Venezuela hundieron otro barco que presuntamente transportaba estupefacientes desde el país sudamericano y dio de baja a tres presuntos traficantes, informó el presidente Donald Trump.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense indicó que por orden suya, los militares de su país destruyeron el navío.

“Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque (…) en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, publicó el lider republicano en su red social.

Asimismo, en su mensaje, el jefe de Estado aseguró que “la inteligencia” confirmó que la embarcación traficaba narcóticos ilícitos por una ruta conocida con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Cabe señalar que, este barco adjudicado al narcotráfico, sería el tercero oficialmente hundido por los buques de guerra estadounidenses cerca de las costas venezolanas desde el pasado mes de agosto.