Humberto Jiménez Solís refrenda su compromiso con las tradiciones de La Tinaja y apoyo a la comunidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 21:42:14

Los Reyes, Michoacán, a 12 de enero del 2026.– Las tradiciones y raíces culturales que dan identidad al municipio de Los Reyes fueron motivo de celebración durante las festividades de la comunidad de La Tinaja, donde el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, acompañó a las y los habitantes en una jornada de convivencia y orgullo comunitario.

En este marco, el alcalde destacó que La Tinaja es un pueblo originario que mantiene viva la esencia histórica y cultural de la región, a través de costumbres que se transmiten de generación en generación y fortalecen el sentido de pertenencia entre sus habitantes.

Humberto Jiménez Solís subrayó que estas celebraciones representan una oportunidad para compartir saberes, aprender de las comunidades y reafirmar el valor de la identidad como pilar para el desarrollo social y humano del municipio.

Asimismo, reiteró que su administración continuará impulsando acciones que promuevan el respeto, la preservación y el fortalecimiento de las tradiciones de los pueblos originarios, reconociéndolos como el corazón cultural de Los Reyes.

El presidente municipal convivió con familias de la comunidad, escuchó sus planteamientos y refrendó su compromiso de mantener un gobierno cercano, sensible y respetuoso de las raíces que dan orgullo a Michoacán.

Finalmente aseguró que seguirán trabajando de la mano con las comunidades para que las tradiciones se mantengan vivas y sigan siendo un símbolo de identidad, unión y orgullo para las presentes y futuras generaciones.